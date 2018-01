Nemški mediji pred tekmo s Slovenijo: Čaka nas prvi pravi test EP

Zagreb, 15. januarja - Nemški mediji pred današnjo drugo tekmo (18.15) rokometašev na evropskem prvenstvu na Hrvaškem proti Sloveniji poudarjajo, da gre za prvi pravi test prvenstva, zato pričakujejo težje delo kot na uvodni tekmi, ko so visoko, z 32:19 premagali Črno goro. V ospredje so postavili dve imeni: kapetana Vida Kavtičnika in mladega Blaža Janca.