Primorske novice: Usoda gor ali dol (15. 1.)

Koper, 14. januarja - Uslužbenci novogoriške izpostave Nove kreditne banke Maribor (NKBM), ki so delovna mesta tam zasedali od 20 do 30 let, so v petek službo zapuščali zelo utrujeni in izčrpani. Od torka so namreč poleg svojega rednega dela vanj vpeljevali še novince, bodoče mlade bančnike, ki jih bodo nasledili, v Primorskih novicah piše Ana Cukijati.