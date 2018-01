Poleti zaradi premočnega vetra na Kulmu odpovedani

Bad Mitterndorf, 14. januarja - Prireditelji smučarskih poletov za svetovni pokal v avstrijskem Kulmu so nedeljsko tekmo zaradi premočnega vetra odpovedali. Najprej so avstrijski organizatorji odpovedali kvalifikacije, nato večkrat prestavili začetek tekmovanja, na koncu pa so odpovedali še drugi dan tekmovanja.