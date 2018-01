Visok poraz proti Jesenicam odnesel trenerja Olimpije Brodnika

Ljubljana, 14. januarja - Andrej Brodnik ni več trener hokejistov SŽ Olimpije iz Ljubljane, je danes na spletnih straneh poročalo Delo. Ime njegovega naslednika še ni znano. Kandidati za njegovega naslednika so Matej Hočevar in trenerji iz mlajših selekcij, tudi Ildar Rahmatulin in Jure Vnuk.