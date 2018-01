Vrhovnik in Jelenko v Val di Fiemmeju brez točk

Val di Fiemme, 14. januarja - Slovenska nordijska kombinatorca Vid Vrhovnik in Marjan Jelenko sta tudi na drugi posamični tekmi svetovnega pokala v Val di Fiemmeju ostala brez točk. Slovenca nista izkoristila solidnega položaja po skoku, po katerem sta zasedala 21. oziroma 29. mesto, in nazadovala na 32. in 40. mesto.