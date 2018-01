Lara Jankovič o dražgoški bitki kot zgledu v boju za lepšo prihodnost

Dražgoše, 14. januarja - Ob 76. obletnici dražgoške bitke se je danes v Dražgošah zbralo več tisoč ljudi, ki jih je tokrat nagovorila igralka in aktivistka Lara Jankovič. Opozorila je na neoliberalni izkoriščevalni kapitalizem in pozvala ljudi k uporu. Prepričana je, da so nam junaki dražgoške bitke in podobnih bojev lahko zgled v boju za lepši jutri.