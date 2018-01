Papež ob svetovnem dnevu migrantov pozval k sprejetju, zaščiti in integraciji migrantov in beguncev

Vatikan, 14. januarja - V Katoliški cerkvi danes obeležujejo svetovni dan migrantov in beguncev. Ob tem dnevu je papež Frančišek že avgusta lani izdal poslanico, v kateri je pozval k sprejetju, zaščiti, pospeševanju ter integraciji migrantov in beguncev. Med današnjo mašo pa je tudi migrante pozval k integraciji in razumevanju zadržkov držav gostiteljic.