Celjanke nadaljujejo zmagoviti niz, Konjice boljše od Grosupljega

Ljubljana, 13. januarja - Košarkarice Cinkarne Celje so v 11. krogu 1. SKL za ženske proti zadnjeuvrščenim Domžalam brez težav zabeležile svojo 11. zmago. Na drugih sobotnih tekmah so Konjice v gosteh odpravile Grosuplje, Maribor pa je bil boljši od Ježice. Že v petek so košarkarice Triglava premagale Akson Ilirijo.