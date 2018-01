Dvojna nemška zmaga v Val di Fiemmeju

Val di Fiemme, 13. januarja - Nordijski kombinatorci so se v dolini Fiemme pomerili v ekipnem sprintu. Po enem skokih in teku na 2 x 7,5 km sta slavila Nemca Eric Frenzel in Vinzenz Geiger pred rojakoma Fabian Riesslejem in Johannesom Rydzekom, ki sta zaostala 0,7 sekunde. Na tretjem mestu sta Norvežana Mikko Kokslien in Magnus Moan zaostala 39,2 sekunde.