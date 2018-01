Tedenska napoved - rekreacija od 16. do 22. 1.

IZBRANI DOGODKI

Osnovni tečaj nordijske hoje Gibit

Začnemo z krajšim teoretičnim uvodom (pozitivne lastnosti nordijske hoje in oprema), nato sledi prikaz in izvajanje vaj za razgibavanje, krepitev in ravnotežje, učenje osnovne tehnike - klasični korak in učenje ostalih tehnike: dvo- in trokorak s soročnim odrivom. V zadnjem delu tečaja prikažemo tekaški korak in hoja po bregu navzdol, nato pa opravimo snemanje in video analizo. Zaključimo s krajšim pohodom in razteznimi vajami z uporabo palic. Tečaj bo potekal v soboto. Informacije: www.gibit.si/nordijska-hoja-tecaj/

Svetovni dan snega

Planica bo v soboto in nedeljo gostila dogodek, ki bo istočasno potekal po mnogih prizoriščih po svetu - svetovni dan snega. V tem vikendu bo v Planici prav gotovo veselo, saj bomo poleg Svetovnega dneva snega hkrati gostili tudi Svetovni pokal v teku na smučeh in Celinski pokal v ženskih skokih. Informacije: www.nc-planica.si/dogodek/svetovni-dan-snega/

KOLEDAR

TOREK, 16. januarja

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

SREDA, 17. januarja

KOČEVJE - Vremščica (1027 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

ČETRTEK, 18. januarja

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

PETEK, 19. januarja

IVANČNA GORICA - 6. Tektonik zimski 3-dnevni tek Ultra 124; tek. Informacije: www.tekaskiforum.net/viewtopic.php?f=3&t=25342

KAMNIK - Tečaj varnejše hoje v gore v zimskih razmerah; planinstvo. Informacije: www.grs-kamnik.si/novice.php?pid=939

KRANJSKA GORA - Nočni sprint po ulicah Kranjske Gore; tek na smučeh. Informacije: www.kranjska-gora.si/sl/dogodki/2018/nocni-sprint?utm_source=Mediji&utm_campaign=76555b6210-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_05&utm_medium=email&utm_term=0_58eb83efb9-76555b6210-429310705

MARIBOR - Začetni tečaj; planinstvo - ledno plezanje. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

SOBOTA, 20. januarja

LJUBLJANA - Osnovni tečaj nordijske hoje Gibit; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.gibit.si/nordijska-hoja-tecaj/

LJUBLJANA - Tekmovanje, Španov vrh; turno smučanje. Informacije: www.grzs.si/

LJUBLJANA - Abitanti; pohodništvo. Informacije: Štefan Rojina, 041 478 421, info@pd-viharnik.si; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Ovčji vrh (2024 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

TRŽIČ - Polhograjski Dolomiti; pohodništvo. Informacije: www.trzic.si/strani/PDKrize

HOČE - Laporska pot; pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

JESENICE - 4. turnosmučarsko tekmovanje; turno smučanje. Informacije: www.grs-jesenice.org

MEDVODE - Začetni tečaj teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu/

NOVA GORICA - Pohod po Srčni poti v Panovcu; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

POKLJUKA - Dnevi varstva pred snežnimi plazovi; planinstvo. Informacije: www.grzs.si/novice.php?pid=568

POKLJUKA - Tečaji teka na smučeh z ekipo Nordic by Petra Majdič; tek na smučeh. Informacije: http://nordic.si/content/tecaji-teka-na-smuceh-z-ekipo-nordic-petra-majdic

RADOVLJICA - Velika Poljana (1410 m); pohodništvo. Informacije: www.pdradovljica.si

RIBNICA - Sveta Ana (920 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

STAHOVICA - 9. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si/index.php/sl/item/156-25-novembra-se-pricenja-9-zimska-liga-k-sv-primozu

TOLMIN - Dobrča (1634 m); planinstvo. Informacije: www.pdtolmin.si

NEDELJA, 21. januarja

LJUBLJANA - Žbevnica (Hrv, 1014 m); turno kolesarstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tečaj teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.teknasmuceh.si/nekategorizirano/nov-tecaj-teka-na-smuceh-21-1-2018/?utm_medium=email&utm_source=newsletter_61&utm_campaign=brez-zadeve

BLAGOVICA - 25. tradicionalni zimski pohod Golčaj - Špilk; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-blagovica.si

CERKNICA - Cerkniška zimska tekaška liga 2017/2018; tek. Informacije: http://slotrail.si

KOČEVJE - Zimska liga MTB; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

LOGATEC - SLOvenSKI maratoni 2018: Maraton Logatec Scott; tek na smučeh. Informacije: www.rogla-apartmaji.si

PLANICA - Svetovni dan snega; smučarski skoki. Informacije: www.nc-planica.si/dogodek/svetovni-dan-snega/

PLANICA - Svetovni dan snega; tek na smučeh. Informacije: www.nc-planica.si/dogodek/svetovni-dan-snega/

PREDDVOR - Kranjska zimska tekaška liga 2017/18: Kališče; tek. Informacije: http://kalisce.com/blog/zimska-liga/

PRESERJE - Korada (812 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

RADENCI - 8. pokal Zdravilišča Radenci; plavanje. Informacije: www.pk-zdravilisceradenci.si

SEŽANA - Pohod za srce po Krasu; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

ŽALEC - 3. savinjska zimska tekaška liga 2017/2018: Mali krog - 4,6 km; tek. Informacije: www.tdsavinjcan.eu/tekmovanja/10-tekmovanja/103

HORJUL - Zgornji Hum (374 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

PONEDELJEK, 22. januarja

MARIBOR - Vincekov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

