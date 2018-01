Damjan diskvalificiran v finalu, Stjernen slavil na letalnici na Kulmu

Bad Mitterndorf, 13. januarja - Jernej Damjan, ki je bil sprva peti na tekmi za svetovni pokal smučarjev skakalcev na letalnici na Kulmu in s tem najboljši Slovenec, je bil po tekmi diskvalificiran zaradi neustreznega dresa, tako kot tudi Norvežan Johann Andre Forfang, ki je bil sprva osmi. Obema so priznali prva skoka in sta končala na 29. in 30. mestu.