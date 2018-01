Stjernen slavil na letalnici na Kulmu, Damjan peti

Bad Mitterndorf, 13. januarja - Norvežan Andreas Stjernen je zmagal na tekmi za svetovni pokal smučarjev skakalcev na letalnici na Kulmu (229 in 226 m/407,6). Drugi je bil njegov rojak Daniel Andre Tande (210,5 in 240,5 m/405,1), tretji Švicar Simon Ammann (218 in 227,5 m/399,9), peti Jernej Damjan (218,5 in 228,5 m/398,6), sedmi pa Peter Prevc (219 in 214 m/392,4).