Iran proti novim pogajanjem o jedrskem sporazumu

Teheran/Bruselj/Moskva, 13. januarja - Teheran odločno zavrača zahtevo ameriškega predsednika Donalda Trumpa po spreminjanju jedrskega sporazuma med Iranom in svetovnimi silami. "Jedrski sporazum je mednarodno priznan in sklenjen pakt in o njem se ni mogoče znova pogajati," je v današnjem sporočilu za javnost poudarilo iransko zunanje ministrstvo.