Število žrtev zemeljskih plazov v Kaliforniji naraslo na 18

Los Angeles, 13. januarja - V zemeljskih plazovih v okrožju Santa Barbara v ameriški zvezni državi Kalifornija je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 18 ljudi, so v petek sporočile tamkajšnje oblasti. Pet ljudi, starih med dve in 30 let, še pogrešajo. Reševalci nadaljujejo iskanje pogrešanih, a možnosti, da bi še našli preživele, skoraj ni več.