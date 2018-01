Švicarji najboljši v Idre Fjallu, Flisar le gledalec

Are, 13. januarja - Na prvi od dveh tekem svetovnega pokala v smučarskem krosu v švedskem Idre Fjallu so bili pri moških najboljši švicarski tekmovalci, ki so imeli kar tri predstavnike v velikem finalu. Zmagal je Alex Fiva pred vodilnim v svetovnem pokalu Marcom Bischofbergerjem, trojno zmago pa je Švicarjem preprečil olimpijski prvak Francoz Jean Frederic Chapuis.