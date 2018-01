Na Češkem se nadaljujejo predsedniške volitve

Praga, 13. januarja - Na Češkem se danes nadaljuje prvi krog predsedniških volitev, ki se je začel v petek. Med devetimi kandidati imata največ možnosti za zmago sedanji predsednik Miloš Zeman in akademik Jiri Drahoš. Volišča bodo danes odprta do 14. ure, prvi izidi pa bodo po napovedih znani drevi. Morebitni drugi krog volitev bo čez dva tedna, 26. in 27. januarja.