Washington do zmage dve sekundi pred koncem

New York, 13. januarja - Hokejisti Washingtona so se Carolini ekspresno oddolžili za četrtkov poraz, s katerim se je na domačem ledu prekinila njihova serija petih zaporednih zmag. Že dan pozneje so proti isti ekipi zmagali v gosteh, novi točki jim je z golom dve sekundi pred koncem zagotovil Jay Beagle.