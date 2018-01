Vreme: Oblačno

Ljubljana, 13. januarja - Danes bo povečini oblačno. Predvsem v vzhodnih in ponekod v osrednjih krajih bodo občasno rahle padavine. Na Primorskem bo občasno delno jasno. Meja sneženja pa bo na nadmorski višini okoli 600 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.