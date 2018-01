Ljubljana, 13. januarja - V petek se je z obračunom med Akson Ilirijo in Triglavom začel 11. krog 1. SKL za ženske. Do nove zanesljive zmage so prišle Kranjčanke, ki so slavile zmago z 89:45. Drevi bo Grosuplje gostilo Konjice, Domžale se bodo pomerile s Cinkarno Celje, Maribor bo igral proti Ježici.