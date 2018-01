V prometni nesreči v Bohinju umrl voznik osebnega vozila

Bohinj, 12. januarja - V Bohinju se je okoli 20. ure zgodila prometna nesreča, v kateri sta čelno trčila avtobus in osebno vozilo. Voznik osebnega vozila je po podatkih policije na kraju nesreče umrl, voznik avtobusa in en potnik v avtobusu pa se v nesreči nista poškodovala, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.