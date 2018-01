Newyorške borze znova rekordno

New York, 12. januarja - Newyorške borze so tudi današnje trgovanje zaključile rekordno. Vlagatelji so v današnjem trgovanju spremljali predvsem poročila o četrtletnih dobičkih podjetij in bank, pričakujejo pa tudi dobičkonosno sezono zaradi optimizma, ki ga je sprožila davčna reforma v ZDA, poročajo tuje tiskovne agencije.