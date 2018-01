Ljubljana, 12. januarja - Na hrvaškem se je začelo evropsko prvenstvo v rokometu. V Splitu so Švedi v prvem krogu skupine A s 24:26 izgubili proti Islandiji, Hrvati pa so z 32:22 ponižali Srbe. V Poreču so potekale tekme skupine B, Belorusi so s 27:26 premagali Avstrijce, Francozi pa so z 32:31 ugnali Norvežane.