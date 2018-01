Delo: Izgubljeni tiri (13. 1.)

Ljubljana, 13. januarja - Poznate koga, ki bi najel 200 milijonov evrov kredita in mu ne bi bilo mar, pod kakšnimi pogoji jih bo odplačeval? Mi poznamo poslance državnega zbora, ki so lani 20. aprila sprejeli zakon o 2TDK, s katerim so sprejeli madžarski vložek z zajamčenim donosom, ne da bi vedeli, pod kakšnimi pogoji so Madžari vstopili v posel, v Delu piše Boris Šuligoj.