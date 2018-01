ZN in AU obsodili Trumpovo žaljivo izjavo

Ženeva, 12. januarja - Visoki komisariat ZN za človekove pravice je danes obsodil izjavo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je afriške države in Haiti označil za "usrane luknje", ter jo označil za šokantno, sramotno in rasistično. Trumpovo izjavo so obsodili tudi v Afriški uniji, prav tako Haiti in Bocvana.