Jure Aleš z drugim mestom v Franciji do rezultata kariere

Pariz, 12. januarja - Telemark smučarji in smučarke so po daljšem premoru nadaljevali s tekmami svetovnega pokala. Pralognan-la-Vanoise v Franciji je gostil sprinta, na katerih je slovenska ekipa uspešno nastopila. Do najboljšega rezultata v karieri je prišel Jure Aleš, ki je po prvem teku zasedal tretje mesto, na koncu pa se zavihtel na drugo.