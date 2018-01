Slovenski biatlonci najvišje letos

Ruhpolding, 12. januarja - Miha Dovžan, Mitja Drinovec, Lenart Oblak in Jakov Fak so na štafetni tekmi biatlonskega svetovnega pokala v Ruhpoldingu osvojili 10. mesto in s tem najboljšo uvrstitev v sezoni, s katero so vnovič potrdili odhod na olimpijske igre v Pyeongchang. Za še boljši dosežek je manjkal Klemen Bauer, ki je že na pripravah v Anterselvi.