Ljubljana, 12. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP na Ljubljanski borzi je v tem trgovalnem tednu pridobil 2,74 odstotka in se oblikoval pri 824,22 točke. Med delnicami indeksa so se na tedenski ravni podražile vse delnice z izjemo Gorenjevih. Največ so pridobile delnice KD Group.