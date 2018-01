Inflacija v ZDA decembra nekoliko višja

Washington, 12. januarja - Rast cen zdravstvenih storitev, najemnin in motornih vozil je decembra v ZDA pospešila osnovno inflacijo brez upoštevanja cen energije in hrane, ki je narasla na 0,3 odstotka, kar je najhitrejša rast v zadnjih 11 mesecih, skupna inflacija pa je ostala umirjena, ker so cene bencina ostale nizke.