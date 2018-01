V Evropi zadovoljni glede napredka o oblikovanju koalicije v Nemčiji

Pariz/Rim, 12. januarja - Francija in Italija sta danes ocenili nov napredek koalicijskih pogajanj v Nemčiji kot dobro novico za Evropo. V Nemčiji več kot tri mesece po volitvah še vedno niso oblikovali koalicije, vendar so danes konservativna unija CDU/CSU in socialdemokrati (SPD) naredili prvi večji korak k temu.