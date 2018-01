Koprska občina objavila več javnih razpisov

Koper, 13. januarja - Mestna občina Koper je objavila več javnih razpisov za tekoče leto, na podlagi katerih bodo sofinancirali različne dejavnosti, od programov za otroke in mladino do promocije varstva okolja in zdravja. Največ sredstev je predvidenih za sofinanciranje promocije športnih društev in klubov ter kulturnih programov ali projektov.