Začenja se urejanje železniških postajališč v Ljubljani in okolici

Ljubljana, 14. januarja - Ta mesec se začenja izvajanje 3,2 milijona evrov vrednega projekta ureditve sedmih obstoječih in gradnje treh novih železniških postajališč, večinoma na območju Ljubljane in okolice, so za STA povedali na direkciji za infrastrukturo. Ta je za izvedbo del lani izbrala družbo Ginex. Kot prva bo stekla gradnja novega postajališča na Dolgem mostu.