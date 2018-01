Rus in Avstralec v finalu Sydneyja

Sydney, 12. januarja - V finalu turnirja ATP v Sydneyju z nagradnim skladom 468.910 ameriških dolarjev se bosta pomerila Rus Danil Medvedjev in Avstralec Alex de Minaur. Prvi je v polfinalu izločil četrtega nosilca, Italijana Fabia Fogninija z 2:6, 6:4 in 6:1, drugi pa je bil boljši od Francoza Benoita Paireja s 4:6, 6:1 in 6:1.