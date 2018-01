Iz opozicijskih vrst različni pogledi na reševanje stavkovnih zahtev v javnem sektorju

Ljubljana, 12. januarja - Iz opozicijskih vrst je slišati razumevanje za zahteve sindikatov javnega sektorja po višjih plačah. A imajo različne poglede na to, kako to doseči. V NSi tako menijo, da je prava pot davčna razbremenitev zlasti plač, v Levici pa se zavzemajo za dvig minimalne plače in odpravo varčevalnih ukrepov.