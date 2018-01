Domen Prevc na Kulmu najdaljši na obeh treningih

Bad Mitterndorf, 12. januarja - Domen Prevc je z odliko opravil trening pred kvalifikacijami prve tekme svetovnega pokala v smučarskih poletih v olimpijski zimi v Bad Mitterndorfu. Najmlajši od bratov Prevc je imel z 233 in 226 metri obakrat najdaljšo daljavo na Kulmu, tudi Peter Prevc je nastopil odlično, z 218 in 219 metri ter nižjega zaleta je imel 2. in 4. dosežek treninga.