Berlin, 13. januarja - Novo sprejemno poslopje na berlinskem Muzejskem otoku bodo odprli leta 2019. Galerijo Jamesa Simona, kot so poimenovali poslopje, gradijo po načrtih britanskega zvezdniškega arhitekta Davida Chipperfielda. Zaradi težavne gradnje so za leto 2014 napovedano odprtje najprej prestavili za tri in zdaj še za dve leti.