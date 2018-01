Magna v Hočah nadaljuje po načrtih, še letos tudi železniški tir

Hoče, 14. januarja - Gradnja Magninega obrata v Hočah se nadaljuje s polno hitrostjo, saj je ta že pokrita, do konca januarja pa načrtujejo dokončanje betonske talne plošče, fasade in strehe. Kot so še pojasnili za STA, bodo predvidoma v drugem četrtletju začeli z montažo opreme. Država hkrati pripravlja potrebno za gradnjo železniškega tira.