Del Potro in Agut finalista v Aucklandu

Auckland, 12. januarja - Španec Roberto Bautista Agut in Argentinec Juan Martin del Potro sta finalista teniškega turnirja ATP z nagradnim skladom 528.910 dolarjev v Aucklandu. Petopostavljeni Agut je v polfinalu s 6:7 (7), 7:6 (3) in 7:6 (5) premagal Nizozemca Robina Haaseja, drugi nosilec Del Potro pa je bil boljši od Španca Davida Ferrerja s 6:4 in 6:4.