Brez uporabnega dovoljenja največ industrijskih objektov

Ljubljana, 12. januarja - Gradbena inšpekcija je lani izvedla tudi akcije nadzora uporabe gostinskih in pisarniških stavb ter industrijskih objektov. Delež primerov, ko objekti niso imeli uporabnega ali gradbenega dovoljenja, je pri gostinskih in pisarniških stavbah znašal manj kot sedem in manj kot štiri odstotke, pri industrijskih pa skoraj 12 odstotkov.