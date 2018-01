Italijanka bežala pred policijo, povzročila nesrečo in se upirala prijetju

Nova Gorica, 12. januarja - Policisti so v sredo zvečer obravnavali 25-letno Italijanko, ki ni upoštevala navodil, naj ustavi vozilo. Namesto tega je z nevarno in agresivno vožnjo po slovenskem in italijanskem delu Gorice ogrožala druge udeležence v prometu in povzročila tudi prometno nesrečo. Ko so jo končno ustavili, so morali uporabiti telesno silo.