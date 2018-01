Fiat Chrysler zaradi davčne reforme z milijardno naložbo v ZDA

New York, 12. januarja - Italijansko-ameriški avtomobilski proizvajalec Fiat Chrysler je sporočil, da bo v svojo tovarno v Michiganu vložil milijardo dolarjev, več 10.000 zaposlenim pa izplačal nagrade. Kot so pojasnili v družbi, jim to omogočajo prihranki zaradi davčne reforme. Namen investicije je posodobitev tovarne, da bi lahko vanjo preselili proizvodnjo iz Mehike.