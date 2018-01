London/Frankfurt/Pariz, 12. januarja - Evropske borze v uvodnem delu trgovanja pridobivajo. Kot poročajo tuje agencije, so se vlagatelji nalezli optimizma, ki vlada čez lužo. Newyorške borze so se namreč v četrtek v luči dobičkov v industrijskem sektorju povzpele do novih rekordnih vrednosti.