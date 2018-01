Sodišče za poskus umora partnerice izreklo nekaj manj kot enajst let zapora

Maribor, 12. januarja - Obtoženemu poskusa umora nekdanje partnerice v Zgornji Polskavi Janezu Pušniku so danes na Okrožnem sodišču v Mariboru izrekli enotno kazen deset let in devet mesecev zapora. Sodba še ni pravnomočna. Tožilstvo je zahtevalo mnogo višjo kazen, pritožbo pa je napovedal tudi odvetnik obtoženega.