V Novem mestu razstava kiparskih del Lare Reichmann

Novo mesto, 12. januarja - V galeriji Simulaker bodo v okviru razstavnega niza Prva priložnost drevi ob 19. uri odprli samostojno razstavo študentke kiparstva Lare Reichmann. Deli, s katerima so umetnico izbrali na razpisu Prva priložnost, raziskujeta odnose med bivanjskim prostorom in telesi, ki so in delujejo v njem. Razstava bo na ogled do 27. januarja.