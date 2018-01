Melbourne, 12. januarja - Španec Pablo Carreno Busta in Švicarka Belinda Benčič sta zmagovalca ekshibicijskega teniškega turnirja Kooyong v Melbournu. Španec je v finalu s 6:7 (6), 6:4 in 6:2 premagal domačina Matthewa Ebdena, Švicarka pa je bila boljša od Nemke Andree Petkovic s 3:6, 6:4 in 10:4.