V Kaliforniji še vedno iščejo pogrešane po torkovem zemeljskem plazu

Los Angeles, 12. januarja - Oblasti okrožja Santa Barbare v Kaliforniji sporočajo, da so zemeljski plazovi, ki so v torek zasuli po velikih naravnih požarih požgano območje nad mestom Montecito, zahtevali 17 življenj ljudi, starih od treh do 89 let, 43 ljudi še vedno pogrešajo. 28 ljudi je bilo poškodovanih. Plazovi so porušili 400 hiš.