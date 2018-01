Newyorške borze rekordno visoko

New York, 11. januarja - Indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje končali rekordno visoko. Borzni analitiki ocenjujejo, da so na izid trgovanja vplivali predvsem dobički v industrijskem sektorju in dvig cene nafte, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Poleg tega pa vlagatelji tudi stavijo na močno ameriško dobičkonosno sezono.