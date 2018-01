Finance: Zakaj mora Cerar javnemu sektorju reči ne (12. 1.)

Ljubljana, 11. januarja - Zahteve za zvišanje plač v javnem sektorju so dosegle že 990 milijonov evrov na leto. V mandatu ene vlade, ki traja štiri leta, to pomeni skoraj štiri milijarde evrov več proračunskih izdatkov. Ta vsota se lahko primerja s stroškom sanacije slovenskih bank in celo z gradnjo zajetnega dela avtocestnega križa, v Financah piše Rok Pikon.