Kranjčani, Ljubljančani in Celjani zanesljivo začeli končnico

Ljubljana, 12. januarja - S četrtkovimi prvimi tekmami četrtfinala se je začela končnica državnega prvenstva v hokeju. Na prvih tekmah so si prednost pred povratnimi priborili SŽ Olimpija, ECE Celje in Triglav. Državni prvaki, ekipa Sij Acroni Jesenice, so bili v prvem krogu tega dela tekmovanja prosti.