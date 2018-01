Britanski zdravniki pozivajo Mayevo k ukrepanju v zdravstvu

London, 11. januarja - Zdravniki iz skupno 68 britanskih javnih bolnišnic so opozorili premierko Thereso May, da je gneča na njihovih urgentnih blokih neznosna in da bolniki dobesedno umirajo na hodnikih. V odprtem pismu so izrazili "resno zaskrbljenost zaradi varnosti naših pacientov", poroča nemška tiskovna agencija dpa.