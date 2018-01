17 dni do OI - K-pop

Ljubljana, 22. januarja - Korejski val ali hallyu je v zadnjih nekaj letih razširil prepoznavnost Južne Koreje po celem svetu. Malokdo še ni slišal za južnokorejskega glasbenika Psyja in njegov Gangnam Style. Nič manj pa niso priljubljeni drugi izvajalci, ki z dinamičnimi glasbenimi točkami in barvitimi videospoti redno zberejo po več sto milijonov ogledov na Youtubu.

Korejska popularna glasba, bolje poznana kot k-pop, se je v obliki kot jo poznamo danes začela razvijati že pred več kot 20 leti. Pesmi so običajno mešanica popa, elektronike, rocka in hip hopa, videospote pa odlikujejo premišljene plesne točke ter barvita oblačila in scenografija. V skupinah so običajno ali samo ženske ali pa samo moški, število članov pa je lahko zelo različno - od solo izvajalcev do skupin z več kot 10 člani. V skupini pa vsak igra svojo vlogo, tako na odru kot v zasebnem življenju.

K-pop ni edinstven le zaradi svojega zvoka in plesnih točk, ampak tudi zaradi glasbene industrije, ki se je ne more primerjati z nobeno drugo.

Korejski glasbeniki običajno niso naključni prijatelji, ki so se odločili poskusiti na glasbenem odru. Korejski glasbeniki in skupine so produkt večletnega raziskovanja, učenja, treningov in iskanja najboljših kombinacij ljudi. Vse to delo pa opravljajo menedžerske agencije.

Agencije v Južni Koreji s potencialnimi umetniki podpišejo pogodbe, kljub podpisani pogodbi pa to še ni zagotovilo za uspeh. Bodoči zvezdniki lahko tudi več let živijo skupaj, vadijo petje in ples, se učijo tujih jezikov ter drugih veščin, ob tem pa redno obiskujejo šolo. Njihov urnik ne postane nič manj natrpan, ko izdajo prvenec.

Korejska glasbena industrija je stroga in nepopustljiva. Člani skupine delajo tudi do 18 ur na dan, običajno pa najmanj 12 ur. V enem dnevu se lahko zvrsti več nastopov, v prostem času pa vadijo in pilijo svojo koreografijo. Kljub težkim delovnim pogojem, pa le redki res obogatijo, saj večino zasluženega denarja pristane v žepu agencij.

Pritisk na izvajalce v industriji je tako velik, da se na naslovnicah korejskih revij pojavijo tudi novice o psihičnih težavah članov uspešnih skupin. V decembru lani je ljubitelje k-popa na primer pretresla vest o samomoru Kim Jong-hyuna iz fantovske skupine Shinee.

Ne glede na temne strani industrije pa priljubljenost raste, tako na domači južnokorejski sceni kot po svetu. Med vodilnimi južnokorejskimi izvajalci po svetu je zagotovo Psy, ki je leta 2012 s svojim Gangnam Style osvojil vse glasbene lestvice in kot prvi video na Youtubu presegel milijardo ogledov, teh je danes že več kot tri milijarde.

Videospoti južnokorejskih skupin so tako pričakovani, da imajo že samo kratki napovedniki prihajajočega komada lahko po nekaj milijonov ogledov na portalu Youtube.

Portal je v začetku decembra lani objavil tudi lestvico najbolj predvajanih k-pop videospotov po svetu. Na lestvici je med drugim dobro poznani Psy, a je s svojo pesmijo New Face lani do izida lestvice zbral le okoli 95 milijonov ogledov in s tem pristal na 10. mestu najbolj gledanih glasbenih spotov. Na prvem mestu je sicer z več kot 198 milijoni ogledov dekliška skupina Blackpink s pesmijo As if it's your last.

Med zmagovalci je sicer verjetno fantovska skupina BTS, saj se na lestvici pojavila s kar tremi pesmimi, ki so skupaj zbrale več kot 495 milijonov ogledov. Med njimi je bila najbolj uspešna DNA, ki so si jo oboževalci na Youtubu do začetka decembra zavrteli več kot 195 milijonkrat.